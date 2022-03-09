Об этом он сказал в эфире 24 канала. Окруашвили приехал воевать добровольцем вместе с украинцами против России, поскольку считает, что это общая борьба.

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Окруашвили: Мир осознал, с кем имеет дело

Грузинский политик подчеркнул, что Владимир Путин не сможет удержаться у власти такими способами. Весь цивилизованный мир осознал, с кем он имеет дело.

"Закрытие глаз последние 10 – 15 лет привело нас к тому, что у нас есть сейчас. Думаю, даже европейцы, которые были лояльно настроены к российской политике, поняли, что такое больше не может продолжаться", – заявил Окруашвили.

Произошедшее в Украине не вписывается ни в какую форму правил игры в XXI веке. Такое уже невозможно простить,

– подчеркнул экс-министр Грузии.

Окруашвили о войне России с Украиной: смотрите видео

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