Также удалось вывезти людей из Рубежного. Об этом сообщил Сергей Гайдай 8 апреля.

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Автобусам удалось вырваться из Горного, вернуться и забрать всех собравшихся. Сразу 640 человек оттуда мы не эвакуировали. Это жители Горного, Золотого и близлежащих населенных пунктов,

– говорится в сообщении.

Из Рубежного в Днепр также отправились 30 жителей. Также эвакуировали всех, кто пришел к местам собраний в Новодружеске и Приволье. Количество уточняют.

Также в Рубежное доставили гуманитарный груз. Из подвалов Северодонецка и Лисичанска спасли 8 инвалидов.