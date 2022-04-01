Об этом в эфире 24 канала рассказал Ярослав Емельяненко – член громсовета госагентства по управлению зоной отчуждения. По его словам, уже не может произойти такой взрыв, который произошел в 1986 году.

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Емельяненко: Эта авария уже не может повториться

Емельяненко заверил, что у самой Чернобыльской АЭС уже в реакторах даже нет ядерного топлива. На других украинских АЭС стоят реакторы совершенно другого типа. Они гораздо безопаснее, которые не смогут привести к такому термохимическому взрыву, который был в 1986 году.

Именно поэтому такой взрыв, который произошел в 1986 году, быть уже фактически не возможен,

– отметил активист.

Он также отметил, что все же там есть хранилища ядерного топлива, а у оккупантов было артиллерийское оружие, поэтому если бы они хотели повторить что-то подобное, специально еще больше загрязнив эту территорию, то они все же смогли бы.