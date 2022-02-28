Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 канала. Очень хотелось бы, чтобы даже после того, как Россия позорно покинет украинскую землю, все ограничения остались и показали россиянам, что значит терпеть эту военную хунту.

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По словам Огрызко, сейчас найдется много денежных людей вокруг Владимира Путина, которые поймут, что лучший выход для них – как можно быстрее избавиться от него, договориться на любых условиях с Западом и, возможно, начать новый этап для России.

Однако я считаю, что такой России на карте мира больше не должно быть. Мы должны эту идею сейчас доносить до наших западных партнеров,

– подчеркнул экс-министр.

Огрызко прокомментировал санкции Запада против России: смотрите видео

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