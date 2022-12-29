Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Андрей Харук. По его словам, переход россиян к действиям малыми группами под Бахмутом прослеживается уже некоторое время.

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По мнению Харука, у российских кафиров не хватает командиров среднего звена, которые могли бы руководить ротными или батальонными тактическими группами. А командиров низового звена у них достаточно.

Здесь следует упомянуть сообщения в СМИ, что Россия может планировать ускоренный выпуск из местных военных вузов на первый квартал следующего года. Эти молодые лейтенанты должны заменить командиров взводов, которые будут командовать уже ротами.

Россияне не могут сейчас из-за отсутствия опытных обстрелянных офицеров руководить или планировать боевые действия на уровне выше, чем штурмовая группа уровня взвода или усиленного взвода,

– считает Харук.

Многих предыдущих командиров среднего звена удалось успешно уничтожить во время боевых действий.

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