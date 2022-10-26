Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время традиционного обращения к украинцам 26 октября.
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Жесткие бои продолжаются в Донецкой области – Бахмутское направление, Авдеевка. Там сейчас больше всего видно безумие российского командования. День за днем в течение месяцев они гонят туда людей насмерть. Все наши воины, которые держат позиции на этих направлениях в Донецкой области, просто герои,
– отметил Владимир Зеленский.
И добавил, что продолжаются активные действия по другим направлениям.
Президент отметил бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за храбрость при освобождении оккупированных территорий в Луганской области.
В целом на фронте, по словам Зеленского, ВСУ повсюду укрепляют позиции, сокращают возможности оккупантов, уничтожают логистику врага и готовят хорошие новости для Украины.
Обращение Зеленского 26 октября:
Актуально о ситуации на фронте
- Россияне пытались наступать возле Иванграда, Бахмута, Бахмутского, Соледара, Курдюмовки, Красногоровки, Новомихайловки, Невельского и Тернового, но украинские военные отразили все атаки.
- Наша авиация нанесла по врагу 21 удар, чем нанесла врагу значительные потери.
- По данным Генштаба, действительно оккупанты прикладывают мощные усилия именно на Авдеевском направлении. Россияне пытаются продвинуться, но ВСУ их сдерживают.