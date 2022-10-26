Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время традиционного обращения к украинцам 26 октября.

К теме Зеленский обратился к украинцам на 245 день войны

Жесткие бои продолжаются в Донецкой области – Бахмутское направление, Авдеевка. Там сейчас больше всего видно безумие российского командования. День за днем в течение месяцев они гонят туда людей насмерть. Все наши воины, которые держат позиции на этих направлениях в Донецкой области, просто герои,

– отметил Владимир Зеленский.

И добавил, что продолжаются активные действия по другим направлениям.

Президент отметил бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за храбрость при освобождении оккупированных территорий в Луганской области.

В целом на фронте, по словам Зеленского, ВСУ повсюду укрепляют позиции, сокращают возможности оккупантов, уничтожают логистику врага и готовят хорошие новости для Украины.

Обращение Зеленского 26 октября:

Актуально о ситуации на фронте