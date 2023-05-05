Во время интервью с Дмитрием Комаровым Алексей Резников рассказал, что самым сложным решением было поехать в Беларусь на переговоры с россиянами. Об этом пишет 24 канал.

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Было тяжело сдерживать эмоции

Резников рассказал, что ему было морально тяжело проводить переговоры с оккупантами. Это надо было сесть за стол, протокольно пожать руку и "не рычать". Надо было попытаться договориться, ведь нам нужен был результат. Это был четвертый день полномасштабного вторжения и нужно было договариваться за гуманитарные коридоры.

Самым сложным решением было согласиться ехать на переговоры в Беларусь. Я не знал, как быть успешным в переговорах, когда ты ненавидишь… Я должен был прижать свои эмоции и это было тяжело. И все это должно было происходить на территории Беларуси, которой мы не верили,

– сказал Резников.

Во время переговоров могло случиться что угодно

Также Резников признался, что ехать на территорию Беларуси было жутко. Он был готов к тому, что может случиться что угодно.

Нас могли там просто взять в заложники, или какой-нибудь "инцидентный случай", по дороге убить и все. Им верить нельзя,

– сказал министр.

Также он обратил внимание на то, как россияне предлагали украинской делегации приехать на переговоры. Они хотели организовать все на своих условиях – предлагали сделать в Беларуси "коридор" через оккупированные территории. Однако Украина на это не согласилась.

На помощь пришли поляки. Украинская делегация прибыла в Польшу, откуда на территорию Беларуси ее доставил вертолет НАТО Blackhawk. Это был первый случай, когда вертолет НАТО попал на территорию Беларуси.

После пересечения границы украинцы пересели уже на белорусский вертолет и двинулись дальше.

Министр обороны Украины ранее уже упоминал о том, что не чувствовал себя в безопасности на территории Беларуси и ему было тяжело сдерживать эмоции ненависти к врагу. Однако он впервые раскрыл подробности путешествия.