Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль.

Что известно о атаке

На подвергшемся атаке кладбище покоятся и Герои Украины. Повреждено более 10 могил.

Для врага сегодня нет разницы, куда наносить удары: по школам, университетам, жилым домам или складам с одеждой. По живым украинцам или мертвым. Это очередное проявление цинизма и пренебрежения ко всему человеческому. Держимся. Поддерживаем друг друга. И помним, какова цена нашей свободы,

– написал глава ОГА Коваль.

Атака на кладбище в Ровно / ОВА

Напомним, что днем в Ровенской области также подвергся атаке торговый центр. По предварительной информации, трое человек ранены, из них двое – госпитализированы.

Произошло масштабное возгорание. Жителей близлежащих домов призвали закрыть окна.

Ночь тоже была сложной. В частности, в жилом районе выбиты окна. А в Дубенском районе возникли проблемы с электроснабжением.