Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

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Россияне испытывают большие проблемы с техникой. По словам Жданова, фактически военно-промышленный комплекс РФ останавливается или уже это сделал, и это существенно влияет на возможности России вести войну.

Можем сказать, что танков Т-90 в составе вооруженных сил России уже нет. Мы сожгли все, что у них было. На сегодняшний день Россия поставляет танки Т-72 – это еще советские образцы, не модернизированные, и с ними бороться гораздо легче,

– подчеркнул военный эксперт

Жданов рассказал, что в России на сегодняшний день "Уралвагонзавод" – основной танкосборочный завод стоит, потому что отсутствуют комплектующие.

"Они модернизировали свои танки только иностранными комплектующими . Автогигант "КамАЗ" их тоже стоит, потому что последние модели "КамАЗов" шли с импортными двигателями. Сегодня их поставки нет", – сказал эксперт.

Олег Жданов добавил, что россияне пытались вернуться к выпуску старых двигателей для КамАЗов, но не могут этого сделать, потому что тех предприятий, с которыми они сотрудничали, уже нет, они давно ликвидированы.

Кстати, Россия угрожает США последствиями, если Вашингтон продолжит передавать вооружение Украине. В Белом доме говорят, что отвечать на пустые угрозы не намерены. Представитель Белого дома Джен Псаки отметила , что не собирается комментировать угрозы Путина или остального руководства России.

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