Это процесс самоочищения, ведь экс-министр иностранных дел Карин Кнайсль – убегала сама. Об этом в эфире 24 канала сообщил политолог Николай Давыдюк.

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Он акцентировал, что она сама его пригласила на свадьбу, сама с ним танцевала и сама убегала.

По словам Николая Давидюка, очень важно, что старые советские агентурные заглушки сегодня "палятся". Сначала они пошли во все эти наблюдательные советы, потом начали поддерживать войну, а потом вели непонятную политику.

Однако мир понял, кто это. Это еще остатки агентурных сетей после Второй мировой войны, которые Советский Союз оставлял в таких странах как Чехия, как Болгария, как Австрия,

– сообщил Николай Давидюк.

"Вся Восточная Европа, которая была демилитаризована, повсюду была "господствующая рука", "невидимая рука" советских спецслужб", – отметил политолог.

Он добавил, что война, начатая Россией в Украине, вычистила их. Мы стали люстрацией стран от кремля.

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