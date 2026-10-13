Об операции 12 октября сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в своем посте в Facebook.

Как Франция остановила танкер теневого флота России?

Французские военные остановили танкер DF Peak в открытом море более чем в 450 морских милях к югу от острова Реюньон. Судно подозревается в использовании фальшивого флага и причастности к незаконной перевозке топлива.

Франция решительно настроена бороться с теневым флотом во всем мире,

– подчеркнул Макрон.

Французские ВМС остановили танкер России в океане: смотрите видео

Президент Франции отметил, что операция была проведена в соответствии с международным морским правом. Она демонстрирует готовность страны обеспечивать соблюдение закона и противодействовать незаконной торговле независимо от места ее осуществления.

Как сообщают СМИ, французские военные поднялись на борт танкера, чтобы проверить, действительно ли он имеет право ходить под флагом Бенина. Проверка документов усилила сомнения относительно законности использования флага, после чего информацию передали прокуратуре города Сен-Дени.

По требованию прокуратуры судно изменило курс, и теперь его сопровождают к месту якорной стоянки вблизи Реюньона для дальнейшей проверки. Все 21 член экипажа остались на борту под наблюдением французских военных.

По данным украинской разведки, DF Peak имеет идентификационный номер IMO 9341067 и внесен в базу ГУР "Война и санкции" как судно российского теневого флота. Танкер перевозил российскую нефть и связан с подсанкционной компанией "Совкомфлот".

Само судно находится под санкциями США и Европейского Союза.

Напомним, 11 октября ГУР обнародовало данные о 20 судах российского теневого флота, которые перевозят нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ или заправляют суда, подпадающие под санкции. Все они находятся под санкциями Великобритании или Украины, а одно судно также подпадает под ограничения США.

Одним из ключевых элементов этой сети является газовоз PORTOVYY, принадлежащий подпадающему под санкции "Газпрому". В августе 2026 года после пятилетнего перерыва он отправился в рейс по Северному морскому пути и доставил российский сжиженный газ в китайский порт Бэйхай.

Весной 2026 года Россия также приобрела газовозы AVACHA и CHAIVO через компанию Tudor Maritime Ltd с Маршалловых островов. Впоследствии оба судна перешли под российский флаг и перешли под управление российской компании "Криолайн менеджмент".

С августа AVACHA перевозит сжиженный газ с терминала "Утренний" подсанкционного проекта "Арктик СПГ-2" в Китай, тогда как CHAIVO доставляет газ с плавучего хранилища KORYAK FSU вблизи Петропавловска-Камчатского в тот же порт.

По данным украинской разведки, эти суда являются частью сети, которая помогает России продолжать экспорт энергоресурсов, несмотря на международные санкции.