Андрей Таран заявил, что Украина не будет идти "путем тотальной милитаризации". По его словам, этот процесс очень утомителен для экономики.

Об этом, комментируя положения Стратегии военной безопасности, глава Министерства обороны сообщил 12 мая во время своего выступления на полях Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны".

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Приоритет отдается применению превентивных, асимметричных и непрямых действий для предотвращения эскалации военного конфликта, широкому привлечению к решению оборонных задач гражданских институтов и мощного движения сопротивления,

– сказал он.

Андрей Таран отметил, что в Стратегии военной безопасности определена модель организации комплексной обороны.

"Она предусматривает заблаговременное планирование и подготовку, развертывание теробороны, отпор и сдерживание вооруженной агрессии. Также применение сил обороны, военного резерва, сопротивления и всех мобилизационных ресурсов и, наконец, постконфликтное урегулирование", – подчеркнул министр.

По его словам, действующая стратегия нацбезопасности, в отличие от предыдущих документов, определяет основы не только планирования обороны государства, но и развития сил обороны.

Так, новый подход оборонного планирования учитывает приоритетность и ресурсные возможности государства в кратко-, средне - и долгосрочной перспективах.

Развивать 8 направлений

Министр добавил, что сейчас в первую очередь будут развивать 8 направлений. В частности, планирование обороны государства и развитие сил обороны предусматривают развитие:

военно-морских возможностей;

противовоздушной обороны;

авиации;

ракетных войск и артиллерии;

систем разведки;

беспилотных и роботизированных комплексов.

Кроме этого, говорится об усовершенствовании системы управления войсками и оружием и систем мобилизации, территориальной обороны и движения сопротивления.

Обратите внимание! Стратегию военной безопасности приняли 25 марта 2021 года на замену военной доктрины Украины.