Тарас Чухлиб: Украинской государственности – 370 лет
По общепринятому мнению в украинской историографии, основы независимости украинской государственности заложены еще в середине 17 века.
И сделал это украинский гетман Богдан Хмельницкий, образовав Гетманщину. Однако ведущие историки Украины Иван Сварник и Тарас Чухлиб утверждают, что речь не просто о предпосылках. Богдану Хмельницкому удалось создать полноценное государство с признаками сословной республики.
"Впервые Хмельницкий создает структуры, которые работают сугубо на украинское государство. Это таможенная, финансовая, почтовая, судебная службы, внутренняя и внешняя торговля. Деньги уже лежали в государственной казне, а не в королевской. Итак, шли на развитие молодого государства. Это красноречивый показатель полноценного функционирования казацкого государства", – сообщил "Институту Просвити" Иван Сварник.
"Официально, на политическом уровне, называться Украиной, украинским народом, украинцами мы стали во времена Хмельницкого, когда был подписан Зборовский договор. Потому что именно от него и начинается отсчет создания Украины как государства. Поэтому сегодня Украине как государству не 28 лет, а по крайней мере 370 лет", – подчеркнул Тарас Чухлиб.
А возникновение нового национального государства на восточных землях Речи Посполитой не только ослабило эту могущественную страну, но и разрушило габсбургскую концепцию "восточного барьера" в планах модернизации Священной Римской империи,
– продолжил историк.
К тому времени дипломатию Украинского государства признали многие страны мира. Специалисты констатируют: в геополитической структуре Европы казацкая Украина утвердилась как фактически непідлегла государство.
Больше аргументов и подробнее об истоках украинской государственности – в интервью с историками здесь.
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