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      Тарифы на холодную воду в марте 2020: сколько заплатят украинцы

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      Тарифы на холодную воду – разные во всех областях Украины. Недавно цены подняли. Мы собрали для вас тарифы в разных городах Украины и выяснили как формируется цена.

      В марте украинцы заплатят больше за потребленную холодную воду, чем в предыдущие месяцы, поскольку 5 февраля тарифы увеличили во всех городах в среднем на 20-30%.

      О других тарифы Тарифы на электроэнергию 2020: сколько заплатят украинцы

      Сколько заплатят украинцы в марте?

      На карте мы вывели цены для населения административных центров областей Украины. В одной области обычно работает одна компания и соответственно тарифы на воду в пределах таких областей одинаковы. Больше всего платят в Кировоградской области, зато дешевле вода обходится жителям Черновицкой области.

      Отметим, что жителей Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Львовской, Полтавской, Хмельницкой и Черкасской областей обслуживают несколько компаний на область. Поэтому тарифы на карте актуальны лишь для административных центров этих областей и населенных пунктов, обслуживаемых той самой компанией. Если вам поставляет воду другая компания, то с ее тарифами можно ознакомиться на сайте НКРЭКП.

      Почему цена в городах Украины разная?Тариф на воду устанавливает не местная власть, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП). Комиссия видит целесообразность в такои различии цен, несмотря на различные обстоятельства в регионах: доступ к воде, цены на электроэнергию и другие показатели.

      Как формируется тариф на воду?

      Украинцы платят не столько за саму воду, как за сопутствующие расходы при ее поставке. В структуре тарифа главные места занимают оплата труда и плата за электроэнергию предприятий. А сама стоимость воды составляет лишь немногим более 5% от тарифа.

      О других тарифах Тарифы на газ в марте 2020: сколько заплатят украинцы

      Подробнее, за что мы платим, смотрите на диаграммах.
      *Наведите мышкой или нажмите на диаграмму. 

       

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      Автор: Юлия Поскробок
      Теги: Публикации Статьи Коммунальные услуги Цены Тарифы
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