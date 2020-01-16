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      Тарифы на воду для населения в 2020 году: сколько будут платить украинцы

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      Тарифы на воду в 2020 / 24 канал

      В большинстве городов Украины возрастут тарифы на водоснабжение и водоотвод. Какие суммы увидим в платежках – узнавал 24 канал.

      Нет единого тарифа на воду по Украине. Цена зависит от области и даже от города. Соответственно и повышение цен в городах происходит независимо друг от друга. 24 канал выяснил в каких городах Украины возрастут тарифы и на сколько.

      Как изменятся тарифы на воду?

      Большинство городов уже определили или по крайней мере обсуждают конкретную цену на тарифы на холодную воду для населения в 2020. Некоторые города предусматривают незначительное повышение на 10%, например, Луцк. Зато на жителей Киева, Житомира и Тернополя скорее всего ожидает значительное подорожание.
       
      Тарифи на воду
       
      Николаев, а также города, которые обслуживают Донецкий водоканал "Вода Донбасса" и Луганский "ТАУН СЕРВИС" тоже могут ожидать роста тарифов, однако приблизительных сумм еще не назвали. В Николаеве должны определиться в январе. Сейчас цены такие:
      • Николаев — 21,06
      • Донецк — 24,38
      • Луганск — 16,52

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      Официально разговоров о повышении цен в Чернигове, Ивано-Франковске, Виннице, Одессе, Полтаве и Ровно пока не ведут. Во всех городах повышение цен произошло осенью 2019, поэтому цены остаются относительно обоснованными. В Одессе зато тарифы на воду не менялись уже больше года. Поэтому, вероятно, это будут обсуждать в ближайшее время. Сейчас тарифы на водоснабжение и водоотвод в этих городах такие:

      • Чернигов – 17,06
      • Ивано-Франковск – 19,08
      • Винница – 16,58
      • Одесса – 21,95
      • Полтава – 23,54
      • Ровно – 22,25

      Сравнить действующие тарифы на холодную воду для населения в различных городах Украины можно на интерактивной карте:

      По статистике, семья из трех человек за месяц использует в среднем 10 кубометров холодной воды. То есть сейчас за месяц среднестатистическая украинская семья платит от 160 до 300 гривен в месяц за пользование водой. В 2020 счет за воду увеличится до 165-360 гривен в зависимости от города.

      Сравните прогноз цен для городов Украины в 2020:

      Почему цена в городах Украины разная?

      Тариф на воду устанавливает не местная власть, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Комиссия видит целесообразность в таком различии цен, учитывая различные обстоятельства в регионах: доступ к воде, цены на электроэнергию и другие показатели.

      Почему цены растут?

      Тариф на воду, кроме самой воды, содержит в себе много сопутствующих расходов, таких как электроэнергия, зарплаты работникам, налоги и амортизация оборудования.

      Хотя украинцы не почувствовали повышение цен на электроэнергию в 2019, это почувствовали предприятия. Для них с 1 июля заработал новый рынок электроэнергии. Только за десять дней работы новой системы цены выросли на 30%. Позже цены опустились. Однако на энергетическом рынке предполагают, что в январе цены снова могут подняться на 20-25%. По словам Дмитрия Ваньковича, главы "Львовводоканала", предприятие тратит половину своего бюджета именно на электроэнергию. Проблема в том, что тариф не предусматривает таких высоких затрат. А это значит, что предприятие покрывает расходы деньгами, выделенными на модернизацию и инновации на предприятии. От этого в соответствии страдает население, ведь устаревшее оборудование и трубы вызывают аварии и отключения воды.

      Минимальная зарплата и прожиточный минимум выросли с 1 января 2020 до 4723 и 2102 гривен соответственно. Соответственно расходы предприятий на оплату труда тоже выросли. Тот же Львовводоканал тратит почти треть бюджета на зарплаты сотрудникам. Несмотря на это, стоит отметить, что зарплаты работников водоканалов низкие относительно средних по Украине.

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      Проблемы в области

      Несмотря на частое увеличение тарифа, предприятиям не хватает денег на инновационную деятельность. Система водоснабжения во многих городах изношена и нуждается в модернизации. В поддержку нужны сотни миллионов гривен ежегодно в крупных городах. Без этого в водоснабжении есть перебои и возникают другие технические проблемы.

      Кадровый вопрос – один из самых болезненных для водоканалов. К примеру, средний возраст работника "Киевводоканала" более 50 лет. Молодежь не хочет идти на низкие зарплаты коммунальщиков. Из-за этого предприятия испытывают недостаток кадров. Если бы предприятия имели средства вовремя модернизировать оборудование, то сокращение персонала не было бы таким ощутимым. Зато старое оборудование нуждается в поддержке со стороны работников, которых не хватает.

      Решение проблемы
      Существует несколько возможных решений проблемы. Для начала, считает глава Львовводоканала, нужно дать больше автономии местному самоуправлению. Алгоритм установления тарифа можно оставить за НКРЕКП, а местные власти могут распределять тарифные поступления.

      Среди других предложений еще большее повышение тарифов, чтобы привлечь средства для инновационной деятельности. Только модернизация может повысить эффективность труда, уменьшить необходимое количество работников, повысить зарплаты и привлечь квалифицированных специалистов

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      Автор: Юлия Поскробок
      Теги: Публикации Водоснабжение Коммунальные услуги Цены Тарифы Прогнозы 2020
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