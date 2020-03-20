Тарифы на электроэнергию 2020: сколько заплатят украинцы

Цена электроэнергии колеблется от 34 копеек в ночное время до 2,52 гривны за киловатт-час. Все зависит от объема потребления, а также от того стоит ли у вас многотарифный или однотарифный прибор учета.

Тарифы на электроэнергию не менялись с 2017 года, поэтому время от времени в Раде обсуждают как поднять цены для населения. Сейчас есть два основных тарифа, а также ночные, которые доступны не всем.

Есть два основных тарифа: 0,90 и 1,68 гривен за киловатт-час электроэнергии. Применение тарифа зависит от объема потребленной электроэнергии. Чем больше потребляете, тем дороже обходится киловатт-час.

По каким тарифам украинцы платят за свет?

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Как жители многоквартирных домов в городах, так и частных в селах платят 0,90 гривен за киловатт электроэнергии, если потребляют менее 100 киловатт-час в месяц. Если больше, то в платежке они увидят тариф 1,68 грн.

Исключение составляют помещения, которые не используют газ для отопления и в чьих домах отсутствует централизованное отопление. Для них дешевой тариф действует до использования 3000 киловатт-час. И только при преодолении этого лимита тариф возрастает до 1,68 гривен. Однако такие условия действуют на время отопительного периода. То есть в марте еще будут.

Многодетные, приемные семьи, детские дома семейного типа и общежития платят по фиксированному тарифу 0,90 гривен за киловатт-час, независимо от объема потребленной электроэнергии.

Есть еще ночной тариф. Он вдвое дешевле, соответственно 0,45 или 0,84 гривны за киловатт-час. По этому тарифу считают электроэнергию, которую вы потребили в ночное время (с 23:00 до 07:00 часов). И эта возможность доступна только тем, кто на многотарифном учете электроэнергии.

Есть еще возможность использования тритарифного учёта. Тогда ночной тариф на 60% дешевле действующий тариф. Во время пиковой нагрузки придется платить на 50% дороже. Допустим, вы на трехзонном тарифе и потребили менее 100 киловатт-часов в месяц, тогда тариф будет таким:

23:00-7:00 – 36 копеек

7:00-8:00 – 90 копеек

8:00-11:00 – 135 копеек

11:00-20:00 – 90 копеек

20:00-22:00 – 135 копеек

22:00-23:00 – 90 копеек

Как перейти на многотарифный учет

Есть несколько способов. Нужно зайти на сайт местного облэнерго и через онлайн-платформу "Персональный кабинет" подать заявление. После этого вам присылают на электронную почту счет, поскольку такой переход платный. Нужно оплатить и в течение 14 дней вас переведут на многотарифный учет. Среди других способов: личное обращение в Центр обслуживания клиентов своего города или обращения по месту жительства в городской или областной район электросетей.

Какие изменения рассматривали в Раде?

Ранее в Раде рассматривали возможность внедрения третьего тарифа для "богатых". По нему люди, которые используют более 500 киловатт-часов в месяц, должны платить по тарифу 2,88 гривны. Но это решение так и не приняли.

Доля таких "премиальных потребителей" составляет 3,6%, а они потребляют 17% всей электроэнергии.

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По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), среднестатистическая украинская семья использует до 125 киловатт-часов в месяц.