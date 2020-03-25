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      Тарифы на электроэнергию: повысят ли цену на свет

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      Стоимость услуг за электроэнергию не меняли для населения уже 3 года. Из-за этого в правительстве время от времени вносят предложения, как повысить тарифы.

      Какие изменения предлагают в правительстве?

      В начале марта в правительстве рассматривали возможность отмены льготного тарифа для населения на первые 100 киловатт-часов. Отметим, что такой тариф составляет 90 копеек за киловатт-час. Об этом в интервью УНИАН сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

      Полезно знать Тарифы на электроэнергию 2020: сколько заплатят украинцы

      "Давайте откровенно: если наша промышленность платит дороже, то она менее конкурентоспособна, а это сейчас очень ощутимо – кризис на внешних рынках, коронавирус и другие факторы, когда надо быть конкурентоспособными. А электрическая энергия является очень важным элементом в любом производстве", – заявил министр.

      Именно потому, что у нас сейчас уменьшается давление в рамках платежки, мы можем подумать о том, чтобы поднимать поэтапно и адекватно, с пониманием социальных последствий, тарифы для населения,
      – добавил Оржель.

      Ранее в Раде рассматривали возможность внедрения третьего тарифа для "зажиточных". По нему люди, которые используют больше 500 киловатт-часов в месяц, должны платить по тарифу 2,88 гривны. Но, по словам Оржеля, это бы не сильно изменило ситуацию. Решение об отмене льготного тарифа 90 копеек принесло бы дополнительные 10 миллиардов гривен в бюджет Украины.

      Тарифы останутся без изменений

      Несмотря на то, что изменения действительно рассматривают, пока менять ничего не собираются.

      Сейчас не рассматривается вопрос о снятии этой льготы. Разговоры об этом шли и идут, но есть принципиальная позиция президента страны, что мы не поднимаем тарифы для населения,
      – сказал заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик в интервью "Энергореформа".

      Вероятно к этому вопросу вернутся, когда стабилизируется ситуация из-за карантина.

      Какие тарифы действуют сейчас?

      Есть два основных тарифа: 0,90 и 1,68 гривен за киловатт-час электроэнергии. Применение тарифа зависит от объема потребленной электроэнергии. Чем больше потребляете, тем дороже обходится киловатт-час.

      Как жители многоквартирных домов в городах, так и частных в селах платят 0,90 гривен за первые 100 киловатт-часов электроэнергии в месяц. Дальше применяется тариф 1,68 гривны.

      Исключениями являются помещения, которые не используют газ для отопления и в чьих домах отсутствует централизованное отопление. Для них дешевый тариф действует до использования 3000 киловатт-час. И только при преувеличении этого лимита тариф растет до 1,68 гривен. Однако такие условия действуют только на время отопительного периода. То есть в апреле еще будут действовать.

      О других тарифах Тарифы на газ в марте 2020: сколько заплатят украинцы

      Многодетные, приемные семьи, детские дома семейного типа и общежития платят по фиксированному тарифу 0,90 гривен за киловатт-час, независимо от объема потребленной электроэнергии.

      Есть еще ночной тариф. Он вдвое дешевле, соответственно 0,45 или 0,84 гривны за киловатт-час. По этому тарифу считают электроэнергию, которую вы потребили в ночное время (с 23:00 до 07:00 часов). И эта возможность доступна только тем, кто на многотарифном учете электроэнергии.

      Кроме того, существует возможность использования трехтарифного учета. Тогда ночной тариф на 60% дешевле действующего тарифа. Зато во время пиковой нагрузки придется платить на 50% дороже. Допустим, вы на трехзонном тарифе и потребили менее 100 киловатт-часов за месяц, тогда тариф будет таким:

      • 23:00-7:00 – 36 копеек
      • 7:00-8:00 – 90 копеек
      • 8:00-11:00 – 135 копеек
      • 11:00-20:00 – 90 копеек
      • 20:00-22:00 – 135 копеек
      • 22:00-23:00 – 90 копеек

      Как перейти на многотарифный учет?Есть несколько способов. Нужно зайти на сайт местного облэнерго и через онлайн-платформу "Персональный кабинет" подать заявление. После этого вам присылают на электронную почту счет, поскольку такой переход платный. Нужно оплатить, и в течение 14 дней вас переведут на многотарифный учет. Среди других способов: личное обращение в Центр обслуживания клиентов своего города или обращение по месту проживания в городской или областной район электросетей.

      Почему говорят о поднятии тарифов?

      С 2017 года в Украине не меняли тарифы на электроэнергию для населения.

      С 1 июля 2019 предприятия перешли на новый рынок электроэнергии – рыночный. Для них нет фиксированной цены, она зависит от ряда факторов и выше, чем для населения.

      Цены для населения и предприятий должны сравняться. Об этом ранее в этом году сообщил глава НКРЭКП (Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) Валерий Тарасюк на пресс-конференции. Сначала цены стали рыночными для бизнеса, а уже потом для населения, и сейчас они являются одинаковыми.

      Объясняем Тарифы на электроэнергию для предприятий 2020: как формируется цена

      Глава Комиссии считает, что нужно перейти к стимулирующему регулированию. В таком случае цены вырастут, но переход может быть постепенным.

      Что такое стимулирующее регулирование? Стимулирующее регулирование – это система тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов, направленного на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирование эффективности расходов электрораспределительных компаний. К слову, этого от Украины ждет ЕС.

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      Автор: Юлия Поскробок
      Теги: Публикации Статьи Цены Тарифы Рынок электроэнергии Электроэнергия
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