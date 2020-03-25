Тарифы на электроэнергию: повысят ли цену на свет

Стоимость услуг за электроэнергию не меняли для населения уже 3 года. Из-за этого в правительстве время от времени вносят предложения, как повысить тарифы.

Какие изменения предлагают в правительстве?

В начале марта в правительстве рассматривали возможность отмены льготного тарифа для населения на первые 100 киловатт-часов. Отметим, что такой тариф составляет 90 копеек за киловатт-час. Об этом в интервью УНИАН сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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"Давайте откровенно: если наша промышленность платит дороже, то она менее конкурентоспособна, а это сейчас очень ощутимо – кризис на внешних рынках, коронавирус и другие факторы, когда надо быть конкурентоспособными. А электрическая энергия является очень важным элементом в любом производстве", – заявил министр.

Именно потому, что у нас сейчас уменьшается давление в рамках платежки, мы можем подумать о том, чтобы поднимать поэтапно и адекватно, с пониманием социальных последствий, тарифы для населения,

– добавил Оржель.

Ранее в Раде рассматривали возможность внедрения третьего тарифа для "зажиточных". По нему люди, которые используют больше 500 киловатт-часов в месяц, должны платить по тарифу 2,88 гривны. Но, по словам Оржеля, это бы не сильно изменило ситуацию. Решение об отмене льготного тарифа 90 копеек принесло бы дополнительные 10 миллиардов гривен в бюджет Украины.

Тарифы останутся без изменений

Несмотря на то, что изменения действительно рассматривают, пока менять ничего не собираются.

Сейчас не рассматривается вопрос о снятии этой льготы. Разговоры об этом шли и идут, но есть принципиальная позиция президента страны, что мы не поднимаем тарифы для населения,

– сказал заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик в интервью "Энергореформа".

Вероятно к этому вопросу вернутся, когда стабилизируется ситуация из-за карантина.

Какие тарифы действуют сейчас?

Есть два основных тарифа: 0,90 и 1,68 гривен за киловатт-час электроэнергии. Применение тарифа зависит от объема потребленной электроэнергии. Чем больше потребляете, тем дороже обходится киловатт-час.

Как жители многоквартирных домов в городах, так и частных в селах платят 0,90 гривен за первые 100 киловатт-часов электроэнергии в месяц. Дальше применяется тариф 1,68 гривны.

Исключениями являются помещения, которые не используют газ для отопления и в чьих домах отсутствует централизованное отопление. Для них дешевый тариф действует до использования 3000 киловатт-час. И только при преувеличении этого лимита тариф растет до 1,68 гривен. Однако такие условия действуют только на время отопительного периода. То есть в апреле еще будут действовать.

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Многодетные, приемные семьи, детские дома семейного типа и общежития платят по фиксированному тарифу 0,90 гривен за киловатт-час, независимо от объема потребленной электроэнергии.

Есть еще ночной тариф. Он вдвое дешевле, соответственно 0,45 или 0,84 гривны за киловатт-час. По этому тарифу считают электроэнергию, которую вы потребили в ночное время (с 23:00 до 07:00 часов). И эта возможность доступна только тем, кто на многотарифном учете электроэнергии.



Кроме того, существует возможность использования трехтарифного учета. Тогда ночной тариф на 60% дешевле действующего тарифа. Зато во время пиковой нагрузки придется платить на 50% дороже. Допустим, вы на трехзонном тарифе и потребили менее 100 киловатт-часов за месяц, тогда тариф будет таким:

23:00-7:00 – 36 копеек

7:00-8:00 – 90 копеек

8:00-11:00 – 135 копеек

11:00-20:00 – 90 копеек

20:00-22:00 – 135 копеек

22:00-23:00 – 90 копеек

Как перейти на многотарифный учет?Есть несколько способов. Нужно зайти на сайт местного облэнерго и через онлайн-платформу "Персональный кабинет" подать заявление. После этого вам присылают на электронную почту счет, поскольку такой переход платный. Нужно оплатить, и в течение 14 дней вас переведут на многотарифный учет. Среди других способов: личное обращение в Центр обслуживания клиентов своего города или обращение по месту проживания в городской или областной район электросетей.

Почему говорят о поднятии тарифов?

С 2017 года в Украине не меняли тарифы на электроэнергию для населения.

С 1 июля 2019 предприятия перешли на новый рынок электроэнергии – рыночный. Для них нет фиксированной цены, она зависит от ряда факторов и выше, чем для населения.

Цены для населения и предприятий должны сравняться. Об этом ранее в этом году сообщил глава НКРЭКП (Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) Валерий Тарасюк на пресс-конференции. Сначала цены стали рыночными для бизнеса, а уже потом для населения, и сейчас они являются одинаковыми.

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Глава Комиссии считает, что нужно перейти к стимулирующему регулированию. В таком случае цены вырастут, но переход может быть постепенным.

Что такое стимулирующее регулирование? Стимулирующее регулирование – это система тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов, направленного на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирование эффективности расходов электрораспределительных компаний. К слову, этого от Украины ждет ЕС.