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      Тарифы не будут снижены, это физически невозможно, – Фурса

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      Возможно ли снижение тарифов
      Возможно ли снижение тарифов / unsplash.com

      Тарифы – именно то, что больше всего волнует украинцев. И при президентской, и во время парламентской кампании политики активно апеллировали к этому, заявляя, что снизят тарифы для украинцев, как только придут к власти. Но действительно ли возможно это сделать – разбираемся вместе с экономическим экспертом Сергеем Фурсой.

      Как сказал Сергей Фурса в прямом эфире 24 канала, снизить тарифы не удастся, так как это противоречит условиям сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

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      Экономический эксперт объяснил, что тарифы должны меняться в зависимости от колебания цен на газ на европейских рынках и биржах.

      Тарифы не будут уменьшены, это физически невозможно. На самом деле, это противоречит экономическому здравому смыслу. Тарифы должны быть рыночными,
      – заявил Сергей.

      Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский никогда не обещал снизить тарифы. Мол, он замечал, что они действительно высокие, но прямых обещаний относительно их снижения не было.

      Важно! Президент Украины не имеет полномочий увеличивать или уменьшать тарифы. Этот вопрос находится в прямой компетенции Кабинета министров.


      Чем занимается Кабинет министров / Инфографика 24 канала

      Смотрите полное интервью с Сергеем Фурсой:

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Тарифы Президент Украины биржа Газ
      Источник: 24 канал
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