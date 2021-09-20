Такую информацию предоставили в Офисе генпрокурора на запрос Центра противодействия коррупции.

Важно Парадокс власти: Татаров развлекается с теми, кто бы должен был бороться против него

Несмотря на очевидные основания, прокуроры не спешат передавать дело Татарова в суд. Интересно, что руководитель этих прокуроров –заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко. Да-да, именно тот Симоненко, которого недавно видели на праздновании дня рождения Татарова.

Решения о закрытии производства или передаче его в суд не принимались, потому, соответствующие сведения в ЕРДР не вносились. Процессуальный статус подозреваемых (Татарова, Микитася и Дубоноса – 24 канал) в это время не менялся,

– рассказали в Офисе Венедиктовой.



Симоненко на празднике / Фото "Украинской правды"

Как отметили в Центре противодействия коррупции, Симоненко оставался на праздновании чуть ли не дольше всех.

Такого человека Татаров не мог не пригласить к себе на день рождения. Симоненко оставался там чуть ли не дольше всех – он праздновал вместе с именинником и после трех ночи, когда все остальные гости уже уехали домой,

– подчеркнули в ГПК.

На каком этапе рассмотрение дела

В конце 2020 года Симоненко забрал дело Татарова у НАБУ и передал его СБУ. Сразу после этого он забрал дело у САП и передал его прокурорам одного из департаментов ОГП.

Обратите внимание! За несколько месяцев до этого Ирина Венедиктова своим приказом определила Симоненко ответственным за организацию работы именно этого департамента.

Генпрокурор Венедиктова также должна была передать в суд материалы по делу Татарова, но не сделала этого.

В конце февраля сроки досудебного расследования в этом производстве завершились, поэтому Генеральная прокуратура должна была передать дело в суд в течение 5 дней. Вместо этого Симоненко начал затягивать время, требуя от судов ненужные разъяснения.