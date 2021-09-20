Такую информацию предоставили в Офисе генпрокурора на запрос Центра противодействия коррупции.
Важно Парадокс власти: Татаров развлекается с теми, кто бы должен был бороться против него
Несмотря на очевидные основания, прокуроры не спешат передавать дело Татарова в суд. Интересно, что руководитель этих прокуроров –заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко. Да-да, именно тот Симоненко, которого недавно видели на праздновании дня рождения Татарова.
Решения о закрытии производства или передаче его в суд не принимались, потому, соответствующие сведения в ЕРДР не вносились. Процессуальный статус подозреваемых (Татарова, Микитася и Дубоноса – 24 канал) в это время не менялся,
– рассказали в Офисе Венедиктовой.
Симоненко на празднике / Фото "Украинской правды"
Как отметили в Центре противодействия коррупции, Симоненко оставался на праздновании чуть ли не дольше всех.
Такого человека Татаров не мог не пригласить к себе на день рождения. Симоненко оставался там чуть ли не дольше всех – он праздновал вместе с именинником и после трех ночи, когда все остальные гости уже уехали домой,
– подчеркнули в ГПК.
На каком этапе рассмотрение дела
- В конце 2020 года Симоненко забрал дело Татарова у НАБУ и передал его СБУ. Сразу после этого он забрал дело у САП и передал его прокурорам одного из департаментов ОГП.
- Генпрокурор Венедиктова также должна была передать в суд материалы по делу Татарова, но не сделала этого.
- В конце февраля сроки досудебного расследования в этом производстве завершились, поэтому Генеральная прокуратура должна была передать дело в суд в течение 5 дней. Вместо этого Симоненко начал затягивать время, требуя от судов ненужные разъяснения.