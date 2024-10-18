Канцлер Германии Олаф Шольц назвал предложение лидера оппозиции Фридриха Мерца выдвинуть Владимиру Путину ультиматум с угрозой передать Украине ракеты Taurus эскалационной логикой. Ранее виг также неоднократно выступал против этого.

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Германия будет поддерживать Украину

Шольц имел раздраженный вид, когда его попросили прокомментировать предложение ультиматума по дальнобойным ракетам Taurus, который предложил лидер консервативной оппозиции Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры от союза ХДС/ХСС.

Он заявил, что такой подход это – эскалационная логика. Кроме того, по его мнению, это не благоразумно.

Я очень раздражен. В любом случае это имеет мало общего с четкой позицией и последовательностью,

– подчеркнул Шольц.

В то же время он заверил, что сделает все возможное, чтобы наше государство получило поддержку.