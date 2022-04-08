Обратите внимание, что в Тбилиси есть Московский проспект. Ранее часть жителей грузинской столицы и оппозиционные партии потребовали изменить его название.

Обратите внимание Ждем от Грузии доказательств, что она не помогает России обходить санкции, – Кулеба

В Тбилиси может появиться площадь Героев Украины

Мэр Тбилиси Каха Каладзе по результатам встречи с временным поверенным в делах Украины в Грузии Андреем Касьяновым озвучил инициативу переименовать одну из площадей города в "Героев Украины". Городской голова готов вместе с сакребуло (городским советом) грузинской столицы проработать этот вопрос.

Следует отметить, что с начала вторжения России в Украину отношения Киева и Тбилиси ухудшились. Из-за отказа Грузии ввести санкции против страны-террористки, на консультации отозвали украинского посла Игоря Долгова.

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