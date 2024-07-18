Сотрудники ТЦК только помогают пограничникам в случае возникновения вопросов относительно документов или информации в отношении лиц, которые пересекают границу. Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что на пунктах пропуска нет массовой выдачи повесток.

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Какова функция ТЦК на пограничных пунктах пропуска

Демченко объяснил, что представители ТЦК находятся на пунктах пропуска для того, чтобы помогать пограничникам в случае возникновения вопросов относительно документов или информации о лицах, которые пересекают границу.

В отдельных пунктах пропуска, в отдельные часы могут присутствовать представители территориальных центров комплектования, но они не участвуют в мероприятиях пограничного контроля,

– пояснил Демченко.

Спикер подчеркнул, что массовая выдача повесток на пунктах пропуска не происходит, поскольку представители ТЦК не участвуют в пограничном контроле.

Если человек, который пересекает границу, находится в розыске, работники пограничной службы могут обратиться в полицию для его доставки в территориальные центры комплектования.