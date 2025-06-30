Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и СП.

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Что известно об ошибке с повесткой погибшему воину

Так, Винницкий ТЦК случайно отправил повестку на имя погибшего Героя Константина Панкова. Там выразили соболезнования родным и близким военного, который был верен присяге и отдам свою жизнь за Украину.

Представители военкомата заявили, что глубоко сожалеют из-за этого досадного случая.

Это произошло в результате технического сбоя в автоматизированной системе "Оберег", которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных. К сожалению, вследствие технической ошибки не состоялась надлежащая сверка с обновленными списками погибших защитников,

– указали представители ТЦК.

Как указали в Винницком областном центре комплектования, они понимают, что ситуация нанесла боль семье и близким Константина Геннадьевича, и искренне извинились за причиненные моральные страдания.

"Уверяем, что по данному факту уже проводится проверка, чтобы установить причины сбоя и принять необходимые меры для предотвращения таких случаев в будущем", – говорится в сообщении.

Заметим, недавно Одесский ТЦК опроверг фейк о мобилизации лиц с двойным гражданством. В сети распространили "документ" якобы от имени структуры, который имеет кучу грамматических и логических ошибок.