Сообщает 24 Канал со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и СП.
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Как в Винницком ТЦК прокомментировали столкновение с местными?
На территории временного пункта сбора военнообязанных в Виннице произошел конфликт между гражданами и военными ТЦК.
В Винницком ТЦК рассказали, что доставили туда группу военнообязанных лиц для прохождения медицинских осмотров и других процедур, предусмотренных действующим законодательством в рамках мобилизационных мероприятий.
Вечером вблизи этого пункта собралась группа гражданских лиц, которая вела себя агрессивно. Зафиксированы попытки незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора, повреждения имущества и нарушения публичного порядка,
– говорится в сообщении.
Для обеспечения правопорядка на место происшествия прибыли представители Национальной полиции. В Винницком ОМТЦК и СП отметили, что действуют исключительно в рамках законодательства Украины и во взаимодействии с Нацполицией и призвали граждан к взаимоуважению и соблюдению правовых норм.
К слову, на конфликт с ТЦК в Виннице отреагировали в полиции Винницкой области. Там сообщили, что устанавливают все обстоятельства происшествия.