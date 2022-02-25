Алексей Резников в пространном сообщении на своей странице в фейсбук затронул тему санкций против Российской Федерации.

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В частности, министр обороны Украины критически высказался о действиях некоторых правительств и сообщил, что те "кто мешает Украине бороться или блокирует санкции против государства-убийцы – пачкают свои руки кровью невинных людей".

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Полный текст публикации:

Дорогие украинцы! 30 часов продолжается полномасштабная атака России на нашу страну. Благодаря героизму наших защитников и защитниц Украина выстояла первые, самые сложные сутки. Оккупанты понесли существенные потери. Сегодня мы будем сильнее. Ведь тысячи людей присоединяются к рядам Сил территориальной обороны и готовы давать отпор врагу. Горжусь каждым из вас! Только в Киеве уже 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект, которые уже розданы и продолжают раздаваться бойцам Сил ТрО в течение вчерашнего и сегодняшнего дня. Желающих вступить в ряды Сил ТрО и с оружием в руках останавливать российских оккупантов все больше, а оружие поступает еще. Кроме этого, мной принято решение, которое согласовано с командующим Сил ТрО ВСУ бригадным генералом Юрием Галушкиным, привлекать к Силам ТрО патриотов в возрасте старше 60 лет, которые морально и физически готовы сопротивляться и побеждать врага. Поэтому "заблудившиеся", нех@й щастить​. Также я почти всю ночь общался с коллегами-министрами обороны государств, оказывающих нам постоянную поддержку. Реакция мира становится более четкой. Вскоре мы получим дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов от наших партнеров. Нам уже удалось сломать планы российских оккупантов. Теперь важно уничтожить мрак лжи, который создает Кремль. И это будет концом серийного убийцы и насильника, который атакует соседей. Надо показать миру и самим гражданам России, что российские войска обстреливают мирные города, убивают женщин и детей. И что все, кто молчит, становятся сообщниками убийц. А те, кто мешает Украине бороться или блокирует санкции против государства-убийцы – пачкают свои руки кровью невинных людей. Обращаюсь ко всем гражданам Украины и украинской диаспоре. На официальных ресурсах и страницах в соцсетях Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и других органов власти и самоуправления публикуются доказательства преступлений российских оккупационных войск. Берите эти факты и распространяйте их через соцсети. В первую очередь – среди российских пользователей. Чтобы граждане РФ видели, что они поддерживают. Важно распространить упомянутые факте в итальянском, немецком и венгерском медиапространстве, а также среди журналистов и должностных лиц европейских стран. Все, кто знает подходящие языки – вы наше оружие. Должны продемонстрировать миру, что такое тотальная оборона. И что наш народ не одолеть. Мы обязательно победим! Слава нашим защитникам и защитницам! Слава Украине!