Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, всех причастных ждет уголовная ответственность.

Важно Главарь боевиков Пушилин записал видео об "эвакуации" еще 16 февраля

Генпрокурор пообещала позже обязательно наказать "всех, кто срежиссировал этот театр абсурда".

А для того, чтобы это произошло не только в стенах украинских судов, но и в зарубежных институтах, мы должны вести себя последовательно, профессионально и процессуально безупречно. Органы украинской прокуратуры заставят всех кукловодов и их подопечных ответить за содеянное,

– подчеркнула Ирина Венедиктова.

О каких заявлениях боевиков идет речь

Главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник записали видеообращение о необходимости эвакуации в Россию гражданских из неподконтрольных правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей еще 16 февраля – до новой эскалации на линии фронта, которая началась 17 февраля и продолжается до сих пор. Такие выводы исследователи из группы расследователей Bellingcat сделали на основании анализа метаданных видеороликов, опубликованных на ресурсах боевиков в сети телеграм.

Добавим, что обнародовали ранее записанные видео уже 18 февраля. В них пророссийские боевики призывают население оккупированных территорий эвакуироваться в Россию. Они объяснили это ростом напряженности в регионе.

Обратите внимание! В Украине отмечают, что не планируют никаких наступательных операций на Донбассе.

Стоит также добавить, что оккупанты разрешили эвакуацию только женщин и детей. А главарь подконтрольных России террористов Леонид Пасечник подписал "указ" о всеобщей мобилизации в ОРДЛО.

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Полный текст публикации Ирины Венедиктовой:

Хочу немного дополнить новость о заявлениях главарей "ЛНР" и "ДНР" процессуальными фактами, которые для нас с вами имеют большое значение.

Прокуроры зафиксировали даты создания файлов корректно и с уголовно-процессуальной точки зрения. Почему это важно – потому что позже мы обязательно привлечем к уголовной ответственности всех, кто срежиссировал этот театр абсурда. А для того, чтобы это произошло не только в стенах украинских судов, но и в зарубежных институтах, мы должны вести себя последовательно, профессионально и процессуально безупречно. Органы украинской прокуратуры заставят всех кукловодов и их подопечных ответить за содеянное.