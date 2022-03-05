Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Важно Под Сумами много колонн вражеской техники: выехать или заехать в город невозможно

В течение дня объявляют воздушную тревогу, потому что над Сумщиной летают вражеские самолеты.

Бомбили также Охмирскую ТЭЦ, из-за чего в городе нет отопления. Кроме того, многие районы без электричества и воды.

Ситуация в Сумах

Оккупанты атакуют Сумы. Обстрелы и авиаудары там не утихают с самого утра. Выехать или заехать в город невозможно из-за колонн вражеской техники.

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