По результатам работы в 2020 году "ТЕДИС Украина" перечислила в местные бюджеты 705,7 миллионов гривен розничного акциза по продажам табачных изделий.

При этом ТОП-5 городов, в которые компания направила больше всего налогов, выглядит следующим образом:

Киев – 65,6 миллиона гривен налогов; Одесса – 61,6 миллиона гривен налогов; Днепр – 44 миллиона гривен налогов; Кривой Рог – 33,3 миллиона гривен налогов; Мариуполь – 31 миллион гривен налогов.

Ключевой налог, которым "ТЕДИС Украина" наполняет местные бюджеты, это розничный акциз. В целом за 2020 год компания перечислила 705,7 миллионов гривен розничного акциза.

По показателю уплаченного розничного акциза по продаже табачных изделий наша компания занимает первое место в Украине. А это значит, что все города, в которых мы работаем, стабильно получают необходимый ресурс для финансирования сфер образования, здравоохранения и соцзащиты,

– подчеркнул Тарас Корнияченко, генеральный директор компании "ТЕДИС Украина".

Напомним, что по итогам 2020 года компания перечислила в бюджеты различных уровней 1,4 миллиарда гривен налогов и входит в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков страны по данным Государственной налоговой службы Украины.

Ранее исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан заявил, что следует увеличить часть налога на доходы физических лиц, которая будет оставаться на местах. Он отметил, что финансовой состоятельности муниципалитеты еще не достигли.