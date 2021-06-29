Как отмечают организаторы рейтинга, в него попали КСО-программы, представленные ведущими украинскими компаниями, которые поставили перед собой цель соответствовать самым высоким мировым стандартам.

Компания "ТЕДИС Украина" отмечена в рейтинге благодаря всероссийскому социальному проекту поддержки государственных домов для людей преклонного возраста "Творим добро", который охватывает 7 областей (Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Винницкая, Полтавская, Сумская и Донецка).

"Проект "Творим добро", который изначально был инициативой в рамках корпоративного волонтерства, за последнее время вышел на качественно новый уровень. Он стал более масштабным и системно. В этом году мы уже реализовали три этапа проекта и как раз готовим четвертый, к 30-летию Независимости Украины", – отметил заместитель генерального директора по корпоративному управлению "ТЕДИС Украина" Денис Ткаченко.

Напомним, что этот проект "ТЕДИС Украина" реализует в соответствии с глобальными целями устойчивого развития 2015-2030 ООН, среди которых, в частности, "преодоление бедности" (цель 1) и "крепкое здоровье" (цель 3). Такие направления актуальны для пожилых людей, особенно тех, кто остался без семейной поддержки и живут в специальных гериатрических учреждениях.