По результатам проекта "РЕЙТИНГ. Бизнес в официальных цифрах" компания "ТЕДІС Украина" вошла в ТОП-200 крупнейших налогоплательщиков страны 2020 года, заняв 50-е место.

Напомним, за 2020 год компания "ТЕДІС Украина" выплатила более 1,4 миллиарда гривен налоговых отчислений. Это на 5% больше, чем годом ранее. При этом сумма уплаченного компанией "ТЕДІС Украина" розничного акциза, который пополнил местные бюджеты, составила 705 миллионов гривен, что позволило компании стать крупнейшим плательщиком розничного акциза по продаже табачных изделий в Украине. ТОП-5 городов, в которые компания "ТЕДІС Украина" направила больше налогов, выглядит следующим образом: Киев – 65,6 миллиона гривен налогов, Одесса – 61,6 миллиона гривен налогов, Днепр – 44 миллиона гривен налогов, Кривой Рог – 33,3 миллиона гривен налогов, Мариуполь – 31 миллион гривен налогов.

Ранее в рамках совместного проекта с European Business Association и Lugera Ukraine "Прозрачный бизнес – белые зарплаты", компания "ТЕДІС Украина" обнародовала ключевые показатели налоговых отчислений из фонда оплаты труда за 2020 год. Налог с доходов физических лиц составил 93,512 млн грн, военный сбор – 7,775 млн грн, Единый социальный взнос – 103,228 млн грн. Итоговые отчисления с зарплат сотрудников составили 204,515 млн грн.