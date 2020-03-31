Тех, кто устраивает массовые гуляния в парках, будут штрафовать, – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что жителей столицы, которые будут устраивать массовые собрания в парках или других зонах отдыха, будут штрафовать. Полиция будет выписывать соответствующий протокол. За нарушение режима карантина придется заплатить от 1,7 до 3,4 тысячи гривен.
Мэр столицы убежден, что к людям, которые не понимают правил карантина, следует применять более жесткие методы. Об этом Виталий Кличко заявил 31 марта на брифинге.
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Пока на тех, кто проводил массовые гуляния в парках и зонах отдыха должна составлять протоколы полиция, – отметил Кличко.
По его словам, вскоре к ней присоединятся еще коммунальщики, работники системы благоустройства, муниципальная стража. Все они будут составлять протоколы и штрафовать киевлян.
Размер денежного наказания за нарушение режима карантина составит от 1,7 до 3,4 тысячи гривен. Кличко добавил, что такие методы нужно использовать для тех, кто еще не понял, что в городе ввели ограничения.
Что известно о штрафах за нарушение карантина в Украине
- За нарушение правил и норм карантина установлен штраф в размере 17 – 54 тысяч гривен.
- Если такие действия привели или могли привести к распространению болезни – арест сроком на 6 месяцев или ограничение или лишение свободы на 3 года.
- Если нарушение правил обсервации повлекшее смерть или другие серьезные последствия – нарушитель может получить заключение от 5 до 8 лет.
Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
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