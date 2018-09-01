Техника войны. Колесное и гусеничное шасси для САУ: что лучше

В свежем выпуске программы "Техника войны" – она может вести огонь на 360 градусов по горизонтали и от -4 до +68 градусов по вертикали. До 8 снарядов в минуту, в случае необходимости, полетят в сторону вражеской техники и объектов на удалении до 25 километров. Для этого "2С19" или "МСТА-С", то есть самоходная, имеет боекомплект из 50 снарядов калибром 152 миллиметра.

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