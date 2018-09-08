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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
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Техника войны. Легкие в использовании средства качественной чистки оружия для военных

Техника войны 85 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Техника войны"– до боевых действий на Востоке Украины привычным набором для чистки штатного стрелкового оружия была тряпка и оружейное масло. Кое-кто за спиной командиров мог экспериментировать с другими средствами, но это часто вызывало негативные, даже фатальные последствия. Сейчас в окопах Донбасса ошибок не должно быть.

Также в выпуске:

Украинские снайперы успешно протестировали новый камуфляж "Фантом".

Преимущества британского стрелкового оружия.

Бронемашины от Польши и Черногории.

Теги: Оружие Вооруженные Силы Украины Техника войны
Источник: 24 канал
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