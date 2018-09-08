Техника войны. Легкие в использовании средства качественной чистки оружия для военных
В свежем выпуске программы "Техника войны"– до боевых действий на Востоке Украины привычным набором для чистки штатного стрелкового оружия была тряпка и оружейное масло. Кое-кто за спиной командиров мог экспериментировать с другими средствами, но это часто вызывало негативные, даже фатальные последствия. Сейчас в окопах Донбасса ошибок не должно быть.
Также в выпуске:
Украинские снайперы успешно протестировали новый камуфляж "Фантом".
Преимущества британского стрелкового оружия.
Бронемашины от Польши и Черногории.
Источник: 24 канал
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