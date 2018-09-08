Техника войны. Легкие в использовании средства качественной чистки оружия для военных

В свежем выпуске программы "Техника войны"– до боевых действий на Востоке Украины привычным набором для чистки штатного стрелкового оружия была тряпка и оружейное масло. Кое-кто за спиной командиров мог экспериментировать с другими средствами, но это часто вызывало негативные, даже фатальные последствия. Сейчас в окопах Донбасса ошибок не должно быть.

Также в выпуске: Украинские снайперы успешно протестировали новый камуфляж "Фантом". Преимущества британского стрелкового оружия. Бронемашины от Польши и Черногории.