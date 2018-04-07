11:45
7 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
11°C 2°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
  • вторник
    16°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Искалеченная логика России. Скрипаль и смерть двух морских свинок
Вєсті Кремля
23:16, 6 апреля
Вести.UA. Неделя моды на телеканале
Вєсті.UA
21:43, 6 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Программы Техника войны
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Техника войны. Сколько модификаций имеет новая БМП AJAX. Черная неделя для авиации

Техника войны 160 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Техника войны" – AJAX – это название самого современного семейства машин и базовая версия с башней, которая будет находиться в трех версиях. Эта неделя полна невиданных потерь авиации. Авиакатастрофы произошли в штатах Калифорния и Невада в США, в Италии, Джибуте и Южной Корее.

Также в выпуске:

Какое снаряжение нужно собакам, чтобы привлечь их к штурмовым, медицинским и другим задачам на войне.

Государственное предприятие "Укринмаш" заключило контракт с американской лоббистской компанией Yorktown Solutions по продвижению наших интересов в США сроком до конца года.

3 апреля началась совместная украинского-датская военно-транспортная операция "Северный сокол-2018".

Минобороны завершает подготовку контракта по поставкам двух американских патрульных катеров типа Island.

Конструкторское бюро имени Морозова начало серийное производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Атлет".

Начальник Генерального штаба генерал армии Виктор Муженко протестировал отечественную винтовку "Юар-10".

Британский полк "Гренадерская гвардия" первым получил обновленный автомат L85А3, представленный в 2016 году.

В интернете появилось видео безумного скачка машины-амфибии LVTP-7 морской пехоты Индонезии.

Береговая охрана Вьетнама получила шесть катеров Metal Shark 45 Defiant от США стоимостью 20 миллионов.

Теги: Вооруженные Силы Украины авиация Техника войны Оружие
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Топ-7 мифов о здоровье: правда по версии Супрун
сегодня, 11:01 Топ-7 мифов о здоровье: правда по версии Супрун
Настя Сукач 218
Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
сегодня, 10:03 Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
795
Все здесь никто и звать их никак – вот настоящая суть проживания в Луганске сейчас
сегодня, 08:39 Все здесь никто и звать их никак – вот настоящая суть проживания в Луганске сейчас
Ольга Черненко 1238
Украинские авиакомпании помогают доставлять в Сирию российских наемников, – расследование
сегодня, 03:29 Украинские авиакомпании помогают доставлять в Сирию российских наемников, – расследование
1168
Между Украиной и Россией огромная расщелина: даже вата отличается
6 апреля, 21:55 Между Украиной и Россией огромная расщелина: даже вата отличается
Блог Соцмережі 7741
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук