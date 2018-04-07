Техника войны. Сколько модификаций имеет новая БМП AJAX. Черная неделя для авиации

В свежем выпуске программы "Техника войны" – AJAX – это название самого современного семейства машин и базовая версия с башней, которая будет находиться в трех версиях. Эта неделя полна невиданных потерь авиации. Авиакатастрофы произошли в штатах Калифорния и Невада в США, в Италии, Джибуте и Южной Корее.

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