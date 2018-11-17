Техника войны. Топ-5 неудачных образцов оружия. Уникальная полоса препятствий
В свежем выпуске программы "Техника войны" – все оружие, которое будет принято на вооружение армии, проходит различные испытания, совершенствования и исследовательские эксплуатации. Однако есть образцы, которые, даже уйдя в серию, остались неудачными. До агрессии России полосы препятствий в Украине были преимущественно стандартными, однако сейчас можно насчитать около 10 типов.
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