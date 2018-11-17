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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
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      Телеканал новостей 24 Программы Техника войны
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Техника войны. Топ-5 неудачных образцов оружия. Уникальная полоса препятствий

      Техника войны 81 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – все оружие, которое будет принято на вооружение армии, проходит различные испытания, совершенствования и исследовательские эксплуатации. Однако есть образцы, которые, даже уйдя в серию, остались неудачными. До агрессии России полосы препятствий в Украине были преимущественно стандартными, однако сейчас можно насчитать около 10 типов.

      Также в выпуске

      На самом большом полигоне "Широкий лан" возобновили работы по строительству стационарного лагеря со столовой на 2500 бойцов.

      Министр обороны Украины Степан Полторак опроверг информацию о подписи договора о приобретении турецких ударных беспилотников.

      15 ноября, согласно информации "Бизнес. Цензор", были подписаны документы на продажу завода "Кузница на Рыбальском".

      Киевский бронетанковый завод передал армии более 65 единиц техники и вооружения.

      Корпорация "Богдан" досрочно выполнила контракт на поставку в Вооруженные Силы санитарных автомобилей "Богдан-2251", которые начали испытывать в 2016 году, а усовершенствовали 2018 года.

      Завершены испытания пистолета ФОРТ-28.

      В Белоруси создали наземный беспилотник "Берсерк", который может работать по командам или с самостоятельной программой.

      В Великобритании во время учений применили аж 70 наземных, воздушных и морских беспилотников.

      Минобороны Турции и компания BMC подписали контракт на серийное производство танка Altay.

      Группа Leonardo завершает сбор первого серийного беспилотного вертолета.

      Китайская компания представила концепцию использования боевых дронов МР-40 и МР-150 роями.

      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе война Операция Объединенных сил Оружие Техника войны
      Источник: 24 канал
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