Техника войны. Уникальные военные очки, которые необходимы украинской армии

В свежем выпуске программы "Техника войны" – когда началась агрессия России на наших складах не было современных образцов снаряжения, к примеру, термобелья, ботинок с gore tex вставками, а также баллистических масок, теперь они есть. Глаза – самая уязвимая часть человеческого тела и потерять зрение не трудно, поэтому важно использовать качественные баллистические, тактические очки и маски.

Также в выпуске: Как изменилась ситуация в управлении войсками в Украине. Мощный бронегрузовик КрАЗ-6322.