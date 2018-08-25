Техника войны. Уникальные военные очки, которые необходимы украинской армии
В свежем выпуске программы "Техника войны" – когда началась агрессия России на наших складах не было современных образцов снаряжения, к примеру, термобелья, ботинок с gore tex вставками, а также баллистических масок, теперь они есть. Глаза – самая уязвимая часть человеческого тела и потерять зрение не трудно, поэтому важно использовать качественные баллистические, тактические очки и маски.
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Источник: 24 канал
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