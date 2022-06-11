Технология порабощения проста и проверена веками практики. Захватывают территории, а жителей превращают в "русских". Для этого полностью уничтожают язык порабощенного народа, заменив его русским.

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Как действует Россия

Родной язык пропадает из школ, печатных изданий и книг. Он становится языком простолюдинов. "Селюков". Кто пользуется русским, тот получает жирные должности во власти и деньги. Кто пытается сохранять родной язык и обычаи, объявляется ч*ркой немытой, не может претендовать на руководящие должности и загоняется в маргинес.

Через несколько поколений такой селекции кнута и пряника, местные элиты превращаются в россиян. Они теряют ментальную связь с родным этносом и сами истребляют остатки культуры своего народа под надзором старших "русских братьев".

Сейчас в Мариуполь завезли российские учебники. Украинские учебники уничтожили. Это все делают люди, которые всегда говорили: какая разница, на каком языке говорить?? Так, все-таки, разница есть??

Кстати, узнаете себя или своих знакомых? Эти шикарные манипуляции, что на фронте обезьян умножают на ноль русскоязычные и у них не спрашивают, на каком языке они говорят? Или: а что вам сделал Лев Толстой??

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Все очень просто

Украина – там, где украинский язык. Это прекрасно понимают московиты. Они на ассимиляции народов съели не просто собаку, а 100500 собак. Именно поэтому в танках горят буряты Сергеи Ивановы. Поэтому первое, что они делают после того, как убили украинцев и захватили их земли – уничтожают украинский язык.

Для того, чтобы одержать победу над империей, которая культурно поработила наш народ, лапотная культура должна быть уничтожена, включая сжигание книг. Да, это звучит крайне неполиткорректно, реакционно и даже чернорубашечно. Убежден, все наши западные партнеры этого не поймут и будут категорически против. Потому что они просто не понимают, что такое культурное иго. Когда отец был в ОУН, а сын – в райкоме партии.

Если вы не понимаете, что Россия – там, где Толстой, Пушкин, Достоевский – вы поражены "русским миром". Вы думаете, что вы патриот Украины, не любите Путина, а на самом деле – вы один из них. Вы воспитаете детей пушкинистами. Они будут читать сначала Пушкина, потом Толстого.

Потом будут смотреть Дудя (ведь знают русский язык). А потом, в один не самый прекрасный момент, они скажут вам, что не понимают этих националистов, которые требуют говорить с ними на украинском. И что лучше договориться с россиянами, чем эта русофобия.

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