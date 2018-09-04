Технология Hyundai позволяет каждому пассажиру отдельно слушать любимую музыку без наушников

Наконец, семьи в машине не будут спорить, какую музыку слушать. Hyundai изобрел технологию, которая позволяет слушать собственную музыку даже без наушников.

Система способна контролировать звуковое поле в каждой части машины, благодаря серии новых динамиков, которые уменьшают или усиливают определенные аудиоволны, нивелируя наложение звуков.

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То есть колонки создают похожий эффект, что и системы шумоподавления в современных наушниках. Это даже позволяет пассажирам пользоваться громкой связью при телефонных разговорах, а звуки навигационной системы при этом не будет слышать никто, кроме водителя, чтобы не мешать пассажирам. Корейцы говорят, что на внедрение системы в серийные модели уйдет несколько лет и появится она сначала в премиальных модификациях.

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