Пока что мощные украинские IT-специалисты работают на экспорт. Об этом рассказал предприниматель и инвестор Сергей Тронь в интервью для информационного агентства "Українські новини".

"Все начинается с образования. Наших специалистов учат за границей, потом "хантят", наш мощный ресурс работает на экспорт. Мировой опыт демонстрирует, что если страна не стимулирует технологические изменения в экономике, не заинтересована в образовании и подготовке мощных кадров, "проедает" природные ресурсы и эксплуатирует устаревшие отрасли, она быстро превращается в аутсайдера и не может конкурировать с другими", – подчеркнул Сергей Тронь.

Предприниматель привел пример взаимодействия "страна – институция – специалисты", который сложился в Стэнфордском университете (США). Стэнфорд живет за счет доноров – как правило, бывших выпускников вуза. Они формируются в мощное комьюнити, благодаря которому Стэнфорд получает достаточное финансирование, проводит исследования, доказывает гипотезы.

Как следствие, вуз получил ореол качества, статусности и мирового "веса".

"Со своей стороны я всегда поддерживал молодежные инициативы. Сначала это был спорт – ведь, как может готовить страна чемпионов, когда талантливая молодежь даже не имеет нормальных условий для тренировок. Я на своем уровне стараюсь создавать эти условия: отремонтировал несколько спортивных залов, отреставрировал базу олимпийской подготовки по боксу. Кстати, сейчас спортсмены, которые тренируются на базе, представляют Украину на олимпийских играх в Токио", – рассказал Сергей Тронь.

Сейчас бизнесмен начал работать над проектом по поддержке талантливой молодежи в ИТ-секторе, старт которого ожидается через несколько месяцев.