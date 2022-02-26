По всему миру продолжаются акции в поддержку Украины в борьбе с Россией. Оккупанты совершили коварное нападение на нашу страну, но благодаря ВСУ и территориальным общинам враг несет большие потери, на данный момент все наши города находятся под контролем украинских сил.

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Акция в Тель-Авиве

В столице Израиля продолжается акция в поддержку Украины. В Тель-Авиве собралось много людей с украинским флагом, также на акции звучит "Ще не вмерла Україна".

Видео гимна Украины на акции в Тель-Авиве