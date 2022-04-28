Как отметил боец "Азова", он уже в течение двух месяцев общается с украинским лидером по телефону.
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По словам Сергея Волыны, он переписывается с президентом даже ночью.
Уже в течение двух месяцев я лично общаюсь с президентом Украины, это и телефонные разговоры, и SMS посреди ночи, как настоящие друзья, которые поддерживают друг друга в сложный момент. Выходит, моя мечта сбылась, солдат и президент – друзья,
– сказал азовец.
Он подчеркнул, что давно мечтал, чтобы это произошло. Чтобы Украина была государством, где солдат – друг президента.
"А теперь, как говорит мой друг: "У нас нет времени мечтать. У нас нет мечты, у нас есть украинская цель! Мы вернем своих людей... Почему я уверен в этом? Потому что в Украине все возможно!"", – подчеркнул боец.
Он также пообещал, что морская пехота сделает невозможное возможным. И подчеркнул, что Мариуполь – это Украина.
Какая ситуация в Мариуполе: главное
- Уже два месяца почти полностью уничтоженный россиянами Мариуполь находится в блокаде. В городе гуманитарная катастрофа, Россия срывает эвакуацию людей.
- Украинские военные находятся на почти уничтоженном металлургическом комбинате "Азовстали" вместе с гражданскими.
- Оккупанты продолжают беспощадно атаковать Мариуполь. Путин цинично солгал, что россияне не будут штурмовать "Азовсталь".