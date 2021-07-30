Мы не знаем, на каком языке шел разговор, но глава МВФ была достаточно добра, учитывая историю взаимоотношения с Фондом и пообещала прислать миссию уже в сентябре. Что стало позитивным сигналом для инвесторов.

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Тем более, что рынок помнит, что зимой самого факта приезда миссии хватило, чтобы ЕС дала свой кредит. Пока что европейцы не спешат повторять этот трюк, но надежда умирает последней. Не исключено, что стороны созреют до продления программы, что позволит Украине рассчитывать хотя бы на еще один транш.

Сам приезд миссии является позитивным сигналом, но точно не обещает денег

Тем более, в сентябре начнется бюджетный процесс. И успеть до середины сентября выйти с каникул, проголосовать необходимые законы и провести миссию видится невыполнимым даже для Тома Круза.

Судя по расшифровке звонка, в программе для парламента остается закон про НАБУ и закон про НБУ. И это если не вспоминать о проблемах с корпоративным управлением в "Нафтогазе", где новый глава правления вдруг решил, что пока он временно отсутствовал в компанию, там было все так плохо, что можно под шумок записать в убыток под 100 млрд грн, которые могут теоретически стать минусом для "Нафтогаза", если завершиться очень-очень давний диспут с "Укрнафтой" по поводу 8 миллиардов кубометров газа в хранилищах, конца и края которому не видно в ближайшем будущем. Но расшифровка разговора, по крайней мере в украинском переводе, указывает только на НАБУ и НБУ.

Вокруг последнего взорвался целый бензовоз слухов относительно судьбы главы Национального Банка. Начавшиеся с его личного интервью в Financial Times, дополненного рядом источников, которые и запустили в публичное информационное пространство данные о желании офиса президента поменять главу Центрального Банка вместе с причинами такого желания, среди которых нашлось место и позитивным желаниям (например, прекратить отток квалифицированных кадров из НБУ), так и стандартным украинским хотелкам, когда чиновники хотят больше напечатанных денег и некоторые из них уже даже пишут об этом программные статьи, пугая экономистов.

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На этом фоне инвесторы опять начали переживать о независимости НБУ

Это привело к некоторому снижению суверенной кривой еврооблигаций по итогам последней недели. Не то, чтобы инвесторы любили текущего главу НБУ, да и постоянные скандалы в регуляторе их очень напрягают, особенно когда оттуда уходят люди, которых действительно любили инвесторы, но независимость НБУ одна из важнейших характеристик экономики, куда приятно инвестировать.

И не исключено, что слухи о своей отставке запустил сам глава Нацбанка, помня, что только внезапность отставки Смолия не дала остановить этот процесс всеобщими усилиями кредиторов и международных партнеров. Теперь же, даже если у кого-то и было желание уволить Шевченко, то он тут же увидел весь ворох проблем, который это отставка может принести. И вполне возможно это желание улетучилось. Или, по крайней мере, перенеслось до лучших времен.

А на внутреннем рынке укрепилась гривна, среагировав на решения Нацбанка, который не только поднял ставку, что по классике всегда хорошо для национальной валюты, но и пообещав меньше выкупать долларов с рынка. Укрепление гривны теперь рассматривается как один из механизмов остановить инфляцию, что временно может перебить заботу о прибылях олигархов-экспортеров.

Больше всего сейчас инфляцию начинает стимулировать даже не динамика цен на яйца, которые имеют ограниченное влияние, и относится к скорее к психологическому фактору, а цены на газ. Европейские цены на газ продолжают убегать в небо и теперь ориентир уже 515 долларов за тысячу кубометров. Рекорд для летнего периода.

Во многом виноват в этом коварный "Газпром", который хоть и видит резкий всплеск спроса на газ в Европе, не хочет увеличить поставки в Европу. Приятная для нас версия говорила бы о том, что "Газпром" просто не может, но реальность такова, что он скорее не хочет, продолжая выкручивать руки ЕС. В долгосрочной перспективе это всегда для "Газпрома" заканчивалась плохо, но на коротком временном промежутке это может обеспечить легкость прохождение последних процедур по вводу "Северного потока-2".

Кроме "Газпрома", резкий рост стоимости обеспечивается просто восстановлением европейской экономики после пандемии, уменьшением поставок газа из Северной Европы, а также снижением поступления сжижженого газа. За последний теперь борьба не на жизнь, а на смерть, и американцы могут поставлять его как в Азию, так и в Бразилию.

В последнем случае прослеживается дивная цепочка

Ведь засуха в Бразилии повлияла на гидроэнергетику в стране, что в свою очередь вызвало рост спроса на газ. Так что с одной стороны засуха на другом конце света может радовать украинских фермеров, ведь конкуренты поставят на рынок меньше кукурузы, а с другой делает для них газ более дорогим, а значит приводит и к росту стоимости удобрений. Что уже гораздо менее приятно