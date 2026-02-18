Telegram может сорвать местные выборы: общественные активисты указали на неожиданную угрозу

Местные выборы, если их проведут после войны, могут оказаться под угрозой. И дело не в российских диверсиях, а в местных чиновниках. Точнее – в их соцсетях.

Об этом сообщила общественная инициатива "Голка" в материале для "Главкома". Там назвали неожиданную угрозу для выборов.

Как Telegram угрожает местным выборам?

В "Голке" объяснили: дело не в самой сети, а в том, что многие чиновники ведут собственные телеграм-каналы. Так, 12 каналов глав областных военно-гражданских администраций персонализированы, то есть подписаны фамилией чиновника.



В каких областях руководители ВГА ведут персонализированные каналы в Telegram / Инфографика "Голка"

Больше всего подписчиков среди персонализированных каналов имеет Telegram-канал главы военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий, который с 2020 года возглавляет партийную ячейку "Слуг народа" на Львовщине и является депутатом Львовского облсовета. У Козицкого по состоянию на февраль 2026 года канал имеет 138 тысяч подписчиков. Для сравнения, на местных выборах 2020 года во втором туре за мэра Львова Андрея Садового проголосовали около 143 тысяч избирателей,

– привели данные аналитики.

Они видят угрозу в этом, ведь некоторые персонализированные Telegram-каналы мигрируют вместе с чиновниками с должности на должность.



В каких регионах мэры городов ведут персонализированные каналы в Telegram / Инфографика "Голка"

Глава общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив привела пример: Виталий Коваль ранее вел телеграм-канал как глава Ровенской ВГА. Затем он возглавил Фонд госимущества, а затем и Минагрополитики.

Сейчас его канал "заснул", как и канал экс-главы Офиса президента Андрея Ермака.

Что помешает бывшим чиновникам использовать такие каналы перед выборами? Чиновники, как и мэры, могут развивать эти каналы с помощью пресс-служб, которые получают заработную плату из бюджета. И дальше чиновники уходят с должности и забирают фактически вновь созданное медиа с большим охватом, а мэры, если надумают баллотироваться снова, тоже будут иметь существенное конкурентное преимущество,

– отметила Федорив.

Впрочем, есть вопросы и к работе Telegram в Украине. По словам активистов, поскольку мессенджер создал россиянин Павел Дуров, государство должно вообще запретить эту сеть. Однако ею пользуются даже главы военных администраций.

Почему Telegram надо запретить и насколько он распространен в Украине?

Нардеп Ярослав Юрчишин, председатель Комитета по вопросам свободы слова, в колонке для 24 Канала еще в марте 2025 года писал: Telegram является оружием в руках российских спецслужб. Ведь он не имеет эффективных механизмов противодействия дезинформации. Там можно быть анонимным без ответственности.

В конце 2025 года вышло исследование, где говорится, что Telegram стал полноценной цифровой экосистемой. А также главной медиаплатформой, местом, где украинцы оперативно узнают новости, в том числе от власти.