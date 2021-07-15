Решение о штрафе регулятор принял 15 июля. Хотя проверку Нацсовет назначил более 1 года назад.
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Телеканал "1+1" оштрафовали за русский язык
Мониторинг регулятора подтвердил, что в апреле – мае 2020 года канал "1+1" показывал сериал "Кухня" российского производства на русском языке.
Во время заседания представитель канала Татьяна Смирнова отметила, что это произошло из-за неоднозначно выписаной нормы закона.
В то же время, по информации Госкино, "1+1" имеет прокатные удостоверения на этот сериал, а в соответствии с ними языком распространения сериала является украинский. Закон предусматривает трансляцию иностранных фильмов и сериалов с украинским дубляжом или озвучкой.
За нарушение телеканал обязали уплатить штраф в размере 71 488 гривен.
Жалоба и проверка "1+1": что известно
- В июне 2020 года Нацсовет получила жалобу активиста общественного движения "Відсіч" Максима Ковбыка что показа "Кухни" на русском.
- Впоследствии бывший член регулятора Сергей Костинский заявил, что Нацсовет проигнорировал эту жалобу.
- Тогда первый заместитель председателя Нацсовета Валентин Коваль ответил, что "1+1" имел право транслировать "Кухню" на русском языке, так как этот продукт укладывается в долю 25%, которая предусмотрена для иноязычного контента.
- Однако Костинский напомнил, что закон обязывает дублировать или озвучивать на украинском языке иностранные фильмы и сериалы.
- В июле регулятор назначил проверку канала.