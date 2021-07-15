Решение о штрафе регулятор принял 15 июля. Хотя проверку Нацсовет назначил более 1 года назад.

Читайте также Канал "НАШ" оштрафовали за распространение российской пропаганды

Телеканал "1+1" оштрафовали за русский язык

Мониторинг регулятора подтвердил, что в апреле – мае 2020 года канал "1+1" показывал сериал "Кухня" российского производства на русском языке.

Во время заседания представитель канала Татьяна Смирнова отметила, что это произошло из-за неоднозначно выписаной нормы закона.

В то же время, по информации Госкино, "1+1" имеет прокатные удостоверения на этот сериал, а в соответствии с ними языком распространения сериала является украинский. Закон предусматривает трансляцию иностранных фильмов и сериалов с украинским дубляжом или озвучкой.

За нарушение телеканал обязали уплатить штраф в размере 71 488 гривен.

Жалоба и проверка "1+1": что известно