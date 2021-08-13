Об этом он рассказал в рамках нового видеопроекта группы "Метинвест" – "Металлическая звезда". Там украинские звезды рассказывают, как выглядит процесс производства стали на горно-металлургических комбинатах.

Круто, когда вы сами знаете, куда поехать. Но чтобы путешествие получилось действительно интересным, к нему нужно подготовиться, как это делают с железной рудой. Подготовка к путешествию очень похожа на подготовку руды к плавке,

– сказал он.

Комаров сравнил эти два процесса и сказал, что перед путешествием сначала нужно "перерыть" тонну информации и выудить из нее все ценное, потом "обогатить" эти знания советами местных. Такая же ситуация и с рудой, нужно прежде чем отправить ее в плавильный вояж, отобрать самые полезные и лучшие элементы. Он назвал обогащение и флотацию руды в металлургии "идеальным путеводителем".

Украинская телезвезда сравнил процесс обогащения руды с видом на закат, который открывается из окна отеля путешественника.

Добавим, что благодаря этому проекту группа "Метинвест" в красках и интересно объясняет, каким увлекательным может быть процесс производства стали.

Проект "Металлическая звезда" размещен на сайте "Делаем украинское", запуск которого "Метинвест" приурочил к своему пятнадцатилетию.