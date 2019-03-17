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      Тело военного-контрактника обнаружили на Харьковщине: на его теле – колото-резаные раны

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      На Харьковщине убили военного-контрактника
      На Харьковщине убили военного-контрактника / Фото из открытых источников

      В городе Чугуев Харьковской области обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Он был военнослужащим контрактной службы.

      Правоохранители сообщили, что на теле покойного – множественные колото-резаные раны. Также экспертиза предварительно установила, что смерть наступила более месяца назад, пишет УНН.

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      Известно, тело солдата обнаружили в лесополосе, недалеко от воинской части, в которой он служил. Родился мужчина в 1992 году.

      По факту инцидента следователи начали расследование по статье об умышленном убийстве. Сейчас они устанавливают обстоятельства совершения преступления и круг причастных.

      Информацию о смерти военнослужащего впоследствии подтвердили в пресс-службе 92-й отдельной механизированной бригады. Военные уточнили, что мужчину без признаков жизни обнаружили гражданские в лесу поселка Клугино-Башкировка (подчиняется Чугуевского горсовету).

      По информации представителей бригады, солдат отсутствовал на службе с 14-го по 15 марта. Об этом они сообщили в соответствующие учреждения. Кроме того, начались мероприятия по его розыску.

      Похожий случай недавно произошел в Днепре. Здесь в начале марта на улице Сичеславского обнаружили бездыханное тело мужчины, одетого в военную форму. В кармане его куртки правоохранители нашли удостоверение военнослужащего и паспорт. Также полицейские выяснили, что он был участником боевых действий на Донбассе. Погибший родился в 1975 году.

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы Новости Харькова Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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