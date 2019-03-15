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      Взрыв гранаты на Донбассе: появились имена и фото погибших бойцов ВСУ

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      Погибший на Донбассе Виталий Люшняк
      Погибший на Донбассе Виталий Люшняк / Фото из Facebook

      На Донбассе 11 марта в блиндаже Вооруженных сил взорвалась граната, в результате чего погибли двое украинских бойцов, и еще один получил ранения. Оба они были родом из Кировоградской области.

      Взрыв произошел в полночь 11 марта вблизи села Невельское в Ясиноватском районе Донецкой области. СМИ сообщали, что между двумя бойцами возник конфликт. И после ссоры один из них подорвал ручную гранату. От взрыва погибли оба. Третий военный, находившийся в блиндаже рядом, получил ранение. Следствие выясняет, было ли это умышленное убийство, или несчастный случай.

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      Одним из погибших оказался старший солдат, военный 17-го отдельного мотопехотного батальона 57 ОМПБр Виталий Люшняк. Парню было всего 22 года. 14 марта с ним попрощались в родном поселке Ятрань Новоархангельского района Кировоградской области.

      Второй погибший – старший солдат, военный 17-го отдельного мотопехотного батальона 57 ОМПБр Эдуард Бершадский. Он также родом из Кировоградщины – 1984 года, родился в Кропивницком.

      Сколько военных и мирных жителей погибло на Донбассе?​
      С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибло 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли 12 защитников, еще более сотни получили ранения.

      Однако, жертвами конфликта на Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В целом, с начала войны были убито более 3000 гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.

      blog_ava
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      Теги: Новости Кропивницкого Жертвы Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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