Двое военных в ООС погибли из-за взрыва гранаты в блиндаже, – СМИ

Взрыв гранаты в укрытии на боевой позиции повлек гибель двух украинских военнослужащих. Еще один боец ранен.

Случилось это на территории проведения Операции объединенных сил – вблизи села Невельское (Ясиноватский район Донецкой области) в полночь 11 марта 2019 года. Такую информацию сообщили УНН и УНИАН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Читайте также: Новости ООС: двое боевиков сдались добровольно, одного оккупанта задержали на блокпосту

УНИАН информировало, что из-за этого трагического случая начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. При этом следствие выясняет, было ли это умышленное убийство, или несчастный случай. Будут проводить следственные действия представители военной прокуратуры.

В УНН добавляют, что по их информации между двумя военными возник конфликт. И после ссоры один из них взорвал ручную гранату. От взрыва погибли оба. Еще один военный, находившийся в блиндаже рядом, получил ранение.

Национальная полиция и Военная служба правопорядка пока не подтвердили и не опровергли эту информацию 24 каналу.