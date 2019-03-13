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      Двое военных в ООС погибли из-за взрыва гранаты в блиндаже, – СМИ

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      Двое военных погибли из-за взрыва гранаты
      Двое военных погибли из-за взрыва гранаты / Иллюстративное фото

      Взрыв гранаты в укрытии на боевой позиции повлек гибель двух украинских военнослужащих. Еще один боец ранен.

      Случилось это на территории проведения Операции объединенных сил – вблизи села Невельское (Ясиноватский район Донецкой области) в полночь 11 марта 2019 года. Такую информацию сообщили УНН и УНИАН, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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      УНИАН информировало, что из-за этого трагического случая начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. При этом следствие выясняет, было ли это умышленное убийство, или несчастный случай. Будут проводить следственные действия представители военной прокуратуры.

      В УНН добавляют, что по их информации между двумя военными возник конфликт. И после ссоры один из них взорвал ручную гранату. От взрыва погибли оба. Еще один военный, находившийся в блиндаже рядом, получил ранение.

      Национальная полиция и Военная служба правопорядка пока не подтвердили и не опровергли эту информацию 24 каналу.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Жертвы Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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