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      Двоє військових в ООС загинули через вибух гранати в бліндажі, – ЗМІ

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      Двоє військових загинули через вибух гранати
      Двоє військових загинули через вибух гранати / Ілюстративне фото

      Вибух гранати в укритті на бойовій позиції спричинив загибель двох українських військовослужбовців. Ще одного бійця поранено.

      Трапилося це на території проведення Операції об'єднаних сил – поблизу села Невельське (Ясинуватський район Донецької області) опівночі 11 березня 2019 року. Таку інформацію повідомили УНН та УНІАН, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

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      УНІАН інформувало, що через цей трагічний випадок розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. При цьому слідство з'ясовує, чи це було навмисне вбивство, а чи нещасний випадок. Провадитимуть слідчі дії представники військової прокуратури.

      В УНН додають, що за їхньою інформацією між двома військовими виник конфлікт. І після сварки один з них підірвав ручну гранату. Від вибуху загинули обидва. А ще один військовий, що перебував у бліндажі поруч, зазнав поранення.

      Національна поліція та Військова служба правопорядку наразі не підтвердили і не спростували цю інформацію 24 каналу.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Жертви Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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