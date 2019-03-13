Новини ООС: двоє бойовиків здалися добровільно, одного окупанта затримали на блокпосту

Двоє проросійських бойовиків здалися бійцям ЗСУ. 30-річний чоловік, місцевий мешканець, пішов до незаконного збройного формування у 2018 році після того, як вийшов на волю з колонії. Інший, якому 32 роки, втік до окупантів, щоб уникнути покарання за крадіжку. Трапилося це у місті Бахмут, що в Донецькій області.

Двоє чоловіків вирішили здатися українським військовим, щоб скористатися шансом, який надає Україна – уникнути кримінальної відповідальності за участь у бандформуваннях, якщо не причетний до терористичних актів та загибелі людей. Вони дізналися про своїх "колег", які цією можливістю вже скористалися. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

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30-річний чоловік розповів, що в 2018 році багато його знайомих приєдналися до бойовиків, щойно звільнилися з колонії. І він, мовляв, не хотів вирізнятися та зробив так само. За кілька днів, за його словами, прийшло "розчарування".

Старший мешканець Бахмута втікав від покарання за дрібну крадіжку. Він перетнув кордон з Росією і заїхав на окуповану територію України з боку держави-агресора. У бандформуванні він керував БМП – декілька тижнів. А потім вирішив, що краще відбути покарання за крадіжку, ніж служити у терористів.

Зараз поліція встановлює, чи причетні ці чоловіки до тяжких злочинів. Якщо не причетні, то кримінальної відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях для них не буде.

Тим часом прес-служба Операції об'єднаних сил повідомила про затримання "бойовика збройних формувань РФ" на одному з блокпостів. Відомо, що затриманий "служив" у "4 окремій мотострілецькій бригаді 2 армійського корпусу" окупаційних військ і брав участь у бойових діях проти українців. Готували його до війни у російському місті Бєлгород.